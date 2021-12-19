Сейчас ребёнок может остаться не только без новых кроссовок, он рискует остаться без еды Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Шёл 12-й день самоизоляции.
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