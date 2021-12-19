Хакнем

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Сейчас ребёнок может остаться не только без новых кроссовок, он рискует остаться без еды

Сейчас ребёнок может остаться не только без новых кроссовок, он рискует остаться без еды

Сейчас ребёнок может остаться не только без новых кроссовок, он рискует остаться без еды Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Шёл 12-й день самоизоляции.

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