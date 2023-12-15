Аргентинцы готовят протестные акции против экономических мер новых властей, министр безопасности обещает подавлять протесты

На фоне роста недовольства граждан Аргентины рядом мер, принимаемых новым главой государства, глава министерства безопасности страны выразил готовность обеспечить подавление протестов.
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