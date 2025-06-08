Юрист Билялова: школьная форма не должна иметь запрещенной в России символики

Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенной в России символики, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропаганды противоправного поведения, рассказала в беседе с РИА Новости юрист Анастасия Билялова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии