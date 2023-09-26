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«Адмирал» и «Тайфун» собрали гуманитарную помощь для жителей Приморья, пострадавших от наводнений

«Хоккейный клуб «Адмирал» всегда стремится помогать своему городу и своему региону. Совсем недавно Приморье подверглось напасти природы.

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