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Елена Малышева перечислила три вида капусты, помогающие бороться с раком

Елена Малышева перечислила три вида капусты, помогающие бороться с раком

В борьбе с онкологией хорошо себя зарекомендовали брокколи, брюссельская и белокочанная капуста.Телевизионная звезда и врач Елена Малышева считает капусту идеальным и самым доступным средством для профилактики онкологических заболеваний.

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