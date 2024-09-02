Сегодня самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог. Это - праздник для первоклашек, которые вступают в совершенно новую жизнь.
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Сегодня самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог. Это - праздник для первоклашек, которые вступают в совершенно новую жизнь.