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Евро-2024. Англия против Сербии, Нидерланды сыграют с Польшей, Дания – со Словенией

Англия сыграет с Сербией, Дания – со Словенией, Польша будет противостоять Нидерландам.   Евро-2024 1-й тур Группа C Словения – Дания Дата проведения 16 июня, 19.

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