«Глобус»: просрочка, антисанитария и халатность. Как на самом деле кормят в гипермаркетах Ольга ВайленкоСеть гипермаркетов «Глобус» в России, принадлежащая немецкой компании, недавно оказалась в центре внимания благодаря расследованию проекта «SHOT Проверка».