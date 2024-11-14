«Глобус»: просрочка, антисанитария и халатность. Как на самом деле кормят в гипермаркетах Ольга ВайленкоСеть гипермаркетов «Глобус» в России, принадлежащая немецкой компании, недавно оказалась в центре внимания благодаря расследованию проекта «SHOT Проверка».
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