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Почему американцы не могли отследить Ту-160: как советский бомбардировщик стал “призраком” для разведки

Почему американцы не могли отследить Ту-160: как советский бомбардировщик стал “призраком” для разведки

Представьте себе ситуацию: холодная ночь, дежурные операторы американской ПВО внимательно следят за экранами радаров, и вдруг появляется цель, огромная, тяжёлая, явно не истребитель, но через мгновение она словно растворяется.

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