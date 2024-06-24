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Губерниев о Дмитриевой: «Легендарная теннисистка, невероятная женщина, икона комментаторского стиля»

«Анна Дмитриева… Светлая память… Каждый раз, когда мы встречались, мне хотелось встать на колени и целовать Анне Владимировне руки… Она сопровождала меня всю мою жизнь, с того момента как я начал смотреть телевизор, интересоваться спортом… Легендарная теннисистка, невероятная женщина, икона комментаторского стиля… Спасибо Вам за все… », – написал комментатор.

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