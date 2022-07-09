Летняя обрезка винограда для активации роста ягод

У многих сложилось устойчивое мнение, что заниматься обрезкой плодоносящих кустарников и деревьев нельзя, так как это негативно скажется на качестве и количестве урожая.
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