В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Арсенал) открылась выставка, посвященная творчеству французского художника Фернана Леже — одного из ярких представителей модернизма.
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