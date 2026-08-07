Украину предупредили о мрачных последствиях ударов России по Одессе

Вывоз украинского зерна может обвалиться более чем в два раза из-за ударов России по порту Одессы. С мрачным прогнозом выступило агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства аграрной политики Украины.
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