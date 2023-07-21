Новгородская певица Полина Грицюс стала обладателем премии "Молодое дарование"

Как информирует пресс-центр правительства Новгородской области, премия выпускнице Новгородского колледжа искусств, автору и исполнителю песен, лауреату международных и всероссийских вокальных конкурсов Полине Грицюс вручена за значительный вклад в .
Как информирует пресс-центр правительства Новгородской области, премия выпускнице Новгородского колледжа искусств, автору и исполнителю песен, лауреату международных и всероссийских вокальных конкурсов Полине Грицюс вручена за значительный вклад в .
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