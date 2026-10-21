Группа компаний «Катюша» запустила в Ленинградской области участок по выпуску тонер-картриджей для собственной печатающей техники, что позволит отказаться от импортных расходных материалов.
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