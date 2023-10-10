Замминистра обороны РФ провел переговоры с послом Ливана по ситуации в Израиле

РИАМО - 10 окт. В Москве во вторник состоялась встреча заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
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