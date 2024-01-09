Израиль идёт на антирекорд?

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Мало кто знает, что ключевую роль в создании Израиля на самом деле сыграл Советский Союз и лично Иосиф Сталин. Но как и зачем советский вождь создавал Израиль? В январе 1946 года, с разницей всего в 2 дня, Сталину пришло два письма. Одно было от имени еврейского комитета национального освобождения. Другое пришло от имени арабского комитета. Авторы первого послания просили Иосифа Виссарионовича помочь в создании еврейского государства на территории Палестины. Авторы второго - не дать этому случиться. Какое решение примет Сталин, весь мир узнает спустя почти полтора года.Спецслужбы Израиля, а особенно подразделения спецназа, создавались при непосредственном участии специалистов из НКВД. Кроме этого, советские офицеры выявляли среди переселенцев людей с военными специальностями, которых после проверки органами контрразведки, направлялись на корабли, на которые грузилась военная техника. Таким образом, после прибытия в пункт назначения, в танках были уже полностью укомплектованные экипажи и боевые машины, прямо после разгрузки отправлялись в бой.Также по приказу Сталина, из Чехословакии в Палестину направлялось трофейное немецкое вооружение - автоматы, гранатометы, пушки и даже 4 самолета Мессершмитт.Вот только и израильтяне, и американцы не любят вспоминать, что полвека назад США уговаривали еврейских лидеров не провозглашать независимость Израиля, а во время первой Арабо-израильской войны, Вашингтон помогал оружием и деньгами совсем не Израилю.