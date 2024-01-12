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МИД РФ призвал международное сообщество осудить удар по Йемену

МИД РФ призвал международное сообщество осудить удар по Йемену

UK MOD/Handout via REUTERS Россия призывает международное сообщество решительно осудить нападение на Йемен группы стран во главе с США и Великобританией, заявила в пятницу, 12 января, в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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