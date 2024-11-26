Врач Симаков: только 10-15% пациентов с ожирением удается похудеть самим

Последние данные ВОЗ свидетельствуют о том, что лишний вес и ожирение — одна из эпидемий XXI века: почти 2 млрд человек (около 40% представителей взрослого населения) имеют избыточный вес, из них выраженным ожирением страдают более 650 млн.