Врач Симаков: только 10-15% пациентов с ожирением удается похудеть самим

Последние данные ВОЗ свидетельствуют о том, что лишний вес и ожирение — одна из эпидемий XXI века: почти 2 млрд человек (около 40% представителей взрослого населения) имеют избыточный вес, из них выраженным ожирением страдают более 650 млн.
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