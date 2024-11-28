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Маразм крепчает: Америка призывает Украину отправлять на фронт детей

Маразм крепчает: Америка призывает Украину отправлять на фронт детей

Представитель Белого дома, в комментарии агентствам Reuters и Associated Press, заявил о недостаточной численности мобилизованных и подготовленных украинских военнослужащих для компенсации потерь на поле боя.

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