Маразм крепчает: Америка призывает Украину отправлять на фронт детей

Представитель Белого дома, в комментарии агентствам Reuters и Associated Press, заявил о недостаточной численности мобилизованных и подготовленных украинских военнослужащих для компенсации потерь на поле боя.
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