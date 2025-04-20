Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи, призвав их в этот день обнимать родных и близких, а также оказывать поддержку нуждающимся, сообщила пресс-служба патриарха в его пасхальном обращении.
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