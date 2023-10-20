Регулятор Гонконга обновляет политику криптовалют для посредников

В сообщении от 20 октября комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга поделилась обновленными руководящими принципами, которые заменят совместный циркуляр от января 2022 года о деятельности связанной с виртуальными активами.
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