Почему на кладбище становится плохо?

Существуют несколько причин, по которым на кладбище становится плохо. Для многих людей это место ассоциируется с негативными, мрачными эмоциями, и часто посещение могил вызывает чувство дискомфорта и даже физической слабости.
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