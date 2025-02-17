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Почему на кладбище становится плохо?

Существуют несколько причин, по которым на кладбище становится плохо. Для многих людей это место ассоциируется с негативными, мрачными эмоциями, и часто посещение могил вызывает чувство дискомфорта и даже физической слабости.

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