Системы ПВО сбили 25 воздушных целей над Белгородской областью

Массированную воздушную атаку этой ночью отбили системы ПВО в Белогородской области - ВСУ пытались нанести удар по столице региона беспилотниками, реактивными снарядами и тремя ракетами ATACMS, все атаки отражены, над городом в итоге сбиты 25 воздушных целей.
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