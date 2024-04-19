Системы ПВО сбили 25 воздушных целей над Белгородской областью

Массированную воздушную атаку этой ночью отбили системы ПВО в Белогородской области - ВСУ пытались нанести удар по столице региона беспилотниками, реактивными снарядами и тремя ракетами ATACMS, все атаки отражены, над городом в итоге сбиты 25 воздушных целей.