В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков, пересылаемых из Эстонии FPV-дронами

Сообщается, что контрабандисты пытаются вербовать для управления беспилотниками ветеранов СВО. В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии, которые перебрасывались через реку Нарву FPV-дронами.
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