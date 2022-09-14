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В Венгрии антироссийские санкции назвали выстрелившим в обратную сторону оружием

В Венгрии антироссийские санкции назвали выстрелившим в обратную сторону оружием

  Венгерское правительство назвало санкции против РФ выстрелившим в обратную сторону оружием Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи на своей странице  Венгерское правительство назвало санкции против РФ выстрелившим в обратную сторону оружием Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) назвала санкции Запада против России оружием, которое совершило выстрел в обратную сторону.

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