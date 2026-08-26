Актуальная информация об обстановке на линии фронта 26 августа (обновляется)

Источник фото: Алексей Коновалов / ТАСС 09:21 В ходе боев штурмовые подразделения 810 гв. обрмп группировки войск «Север» сломили сопротивление боевиков 225 ошп ВСУ и освободили населенный пункт Писаревка.
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