Рязанский железнодорожный колледж отметил 100-летний юбилей

На сцене с творческими номерами выступили: Николай Чижков с песней «А река течёт»; образцовый ансамбль учащихся профтехобразования «Радуга» под руководством Жанны Юрьевны Гороховой; обучающиеся объединения «Экспрессия» Центра детского творчества «Стрекоза»; эстрадный ансамбль Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых; студенты Рязанского железнодорожного колледжа.
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