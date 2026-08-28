Подводная брешь России: дроны противника уже ищут путь к Севастополю и Новороссийску

События последних нескольких месяцев в Черноморском бассейне показали, что ни массивные боновые заграждения, ни круглосуточное дежурство скоростных патрульных катеров, ни береговые оптические посты не способны гарантировать абсолютную безопасность даже закрытых рейдов.
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