«За рулем»-февраль: хорошие авто за 700 000 рублей; когда менять права; ESP для Лады

«За рулем» №2/2024 – это: ЗР МОМЕНТ Штрафы «по лицу»: как камеры будут штрафовать пешеходов Tank 330, Лада Веста SW Спортлайн и другие новинки Авторынок России: итоги 2023 года ОСАГО против ям на дорогах ESP для Лады: сделано в России ЗР ПРЕМЬЕРА Первый тест: Лада Аура – с мотором 1.