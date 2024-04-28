Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МИД исключает обмен российских активов на территории после статьи WSJ

МИД исключает обмен российских активов на территории после статьи WSJ

Захарова исключила обмен российских активов на территории Германия против изъятия активов России из-за «призрака Второй мировой» и предлагает использовать, чтобы побудить Москву уступить территории, пишет WSJ.

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