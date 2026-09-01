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Нижегородская правда

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Медосвидетельствование станет обязательным для мигрантов с 1 сентября

Медосвидетельствование станет обязательным для мигрантов с 1 сентября

С 1 сентября вводится требование об обязательном медосвидетельствовании мигрантов, которые приехали в Россию на длительный срок.

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