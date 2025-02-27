Штурмовик Григорьев вернулся в Якутск после получения звания Героя России

Действующий под позывным «Тута» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации Андрей Григорьев, который оказался награждён званием Героя России в Москве, возвратился на родину, в столицу Республики Саха.
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