Официально не скажут: В Сети появился "чёрный рейтинг" мигрантской преступности. На первом месте – Узбекистан

Русский наблюдатель В Сети появился "чёрный рейтинг" – статистика преступлений, совершённых мигрантами, в том числе особо тяжких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Минобороны показа...
- «Вы хотите остано...
- В леса Украины пр...
Как там матвиенко кричала:"Больше,больше мигрантов!"
Появились в ГД Новые Люди, некая партия без стержня, который должна бы выдать на гора народу, а самый их главный вождь, суда по тому, что пишут, есть миллиардер с огромным состоянием. Вопрос, а зачем такому обеспеченному человеку идти в ГД? Для чего? Что ему не хватает? Если народу помочь, то возьми на миллиард купи квартир и раздай многодетным семьям, вот это будет номер, а так всё туманно и не определённо!
При СССР такого бардака не было! Да и ворья столько не было, сколько их сейчас развелось во всех местах и на самых крупных должностях, а одних узаконенных господ, которые якобы легальным путём выкачивают у простого люда бабло, то они сидят в трёхстах банках и пилят днём, и ночью все деньги, которые народ заработал в новых условиях российского капитализма. Все советские победы в ВОВ, победы советской науки и космической техники, а также конструкторские разработки воплощённые в жизнь и впервые получившие международное призвание, одним носом рыжая тварь высморкала на асфальт истории и убралась восвояси с награбленным у народов России добром, но дело его у нас в стране, живёт и побеждает! Так к примеру наш государство образующий русский народ, мало того, что воюет и убивает бывших своих братьев по крови, которых изувечила их клоунская власть так, что они не помнят кто сами есть сейчас, перестал самовоспроизводиться, так, как не на куй купить жильё, как которое 160 миллионов советских граждан получили бесплатно. Думайте за кого пойдёте голосовать, это ваш выбор.
Коррумпированные чиновники России профукают свою страну. И очень скоро.