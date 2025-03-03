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Тысячам россиян отключат WhatsApp на телефоне

Тысячам россиян отключат WhatsApp на телефоне

С 10 марта на территории России у тысячи граждан перестанет открываться WhatsApp* на смартфоне. Представители мессенджера сообщили, что закроют программу поддержки телефонов со старой операционной системой в связи с закрытием работы серверов.

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