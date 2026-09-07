Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

ВЕСТИ Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о статусе единственного естественного спутника Земли.
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После смерти Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп отправляются на собеседование к Богу по поводу работы.
Бог спрашивает Буша: Во что вы верите?
Буш отвечает: Я верю в свободную экономику, сильную Америку, единую американскую нацию и так далее…
Бог впечатлен ответом Буша и говорит: Отлично, садись на стул справа от меня!
Бог поворачивается к Обаме и спрашивает его: Во что вы верите?
Обама отвечает: Я верю в демократию, помощь бедным, мир во всем мире и так далее…
Бог действительно впечатлен ответом Обамы и говорит: Отлично, садись на стул слева от меня!
Наконец, Бог также спрашивает Трампа: Во что вы верите?
И Трамп отвечает: Думаю, вы сидите на моем стуле!
Трампу только и осталось под дурака косить!
Ну, Луна - ясенпень! А Галактика??
Ну вот... Оказалось.
ИДИОТЫ ВО ВЛАСТИ...ЭТО ШО-ТО...
"Величайший президент" (так Трамп высказался о своей персоне). Вы спросите зачем ему луна? Это трамплин к Марсу. На Марсе величайшая гора солнечной системы - Олимп. Отличный постамент для бюста "величайшему президенту". Как-то так... А вы - дурик, дурик! "Нехорошо смеяться над больными" (Шурик).
Не наша, а наш... спутик... Грамоту не знает...
Да.дед совсем плох.Вообще-то .это позор иметь такого президента.