ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 714 подписчиков

Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

ВЕСТИ Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о статусе единственного естественного спутника Земли.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя СЕРГЕЙ Лютов
СЕРГЕЙ Лютов

Уже в сети:

После смерти Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп отправляются на собеседование к Богу по поводу работы.
Бог спрашивает Буша: Во что вы верите?
Буш отвечает: Я верю в свободную экономику, сильную Америку, единую американскую нацию и так далее…
Бог впечатлен ответом Буша и говорит: Отлично, садись на стул справа от меня!
Бог поворачивается к Обаме и спрашивает его: Во что вы верите?
Обама отвечает: Я верю в демократию, помощь бедным, мир во всем мире и так далее…
Бог действительно впечатлен ответом Обамы и говорит: Отлично, садись на стул слева от меня!
Наконец, Бог также спрашивает Трампа: Во что вы верите?
И Трамп отвечает: Думаю, вы сидите на моем стуле!

Профиль пользователя Сергей Кочегаров
Сергей Кочегаров

"Величайший президент" (так Трамп высказался о своей персоне). Вы спросите зачем ему луна? Это трамплин к Марсу. На Марсе величайшая гора солнечной системы - Олимп. Отличный постамент для бюста "величайшему президенту". Как-то так... А вы - дурик, дурик! "Нехорошо смеяться над больными" (Шурик).