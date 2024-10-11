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Путин: Россия открыта для обсуждения нового миропорядка со всеми партнерами

Путин: Россия открыта для обсуждения нового миропорядка со всеми партнерами

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к обсуждению условий нового миропорядка с партнерами по международной арене, включая участие в международных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

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