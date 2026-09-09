Мерц и сопредседатель АдГ Вайдель поспорили в парламенте из-за России

Канцлер Германии Фридрих Мерц и сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель (коллаж) © Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц и сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель вступили в резкую перепалку в бундестаге из-за отношений с Россией и энергетической политики ФРГ.
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