Мерц и сопредседатель АдГ Вайдель поспорили в парламенте из-за России

Канцлер Германии Фридрих Мерц и сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель (коллаж) © Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц и сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель вступили в резкую перепалку в бундестаге из-за отношений с Россией и энергетической политики ФРГ.