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Nude-губы становятся главным бьюти-трендом Венеции — и переходят в осень

Nude-губы становятся главным бьюти-трендом Венеции — и переходят в осень

На Венецианском кинофестивале 2026 года макияж постепенно отказывается от очевидной драматичности. Пока платья становятся всё сложнее, а украшения — заметнее, губы, напротив, выглядят почти невидимыми.

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