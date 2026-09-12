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Тульские новости

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Туляки рассказали, за что любят свой город

Туляки рассказали, за что любят свой город

Опрос местных жителей показал, что многие ценят Тулу за душевность и возможность быть собой, а также за традиции и историю, такие как тульские пряники и белевская пастила.

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