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Четыре новых обитателя появились в Екатеринбургском зоопарке

Четыре новых обитателя появились в Екатеринбургском зоопарке

Коллекция животных Екатеринбургского зоопарка пополнилась четырьмя уникальными представителями. В этом месяце зоопарк встречал новых гостей: японского макака, самку желтого мангуста, а также пара белок Превоста.

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