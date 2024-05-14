Четыре новых обитателя появились в Екатеринбургском зоопарке

Коллекция животных Екатеринбургского зоопарка пополнилась четырьмя уникальными представителями. В этом месяце зоопарк встречал новых гостей: японского макака, самку желтого мангуста, а также пара белок Превоста.
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