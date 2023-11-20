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Боб Майерс об уходе из «Голден Стэйт»: «Провел в клубе 12 лет и сделал все, что мог»

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс заявил, что решился покинуть клуб, понимая, что коллеги смогут справиться с управлением без него.

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