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«Челси» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Челси» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. Челси – Ноттингем Форест Дата проведения 2 сентября, 17.

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