«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам

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Fvolodya55 Федоров

Мой дед донской казак в свое время мне говорил так:" Правители между собой дерутся за портфель и чем толще портфель, тем больше жизней они положат за него. У нас "Россея" вот за нее и надо держаться и не важно кто сейчас у руля". Приеду я туда и что я там буду свой?