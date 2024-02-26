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  • Марина Париж
    Отдыхали как то с мужем году в 15-16 в Гаграх.....ужас...оба подхватили ротовирус,море-помойка ,всю канализацию отвод...Русский МИД вынес...
  • v chumakov
    Что для России лучше, дружба с соседом или вражда? Нужно находить решение во всех вопросах. Из-за одного подонка разр...Русский МИД вынес...
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    даже  бочку  меда  может  обгадить  один  великий  аналитик))))))Угроза нарастает....

«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам

«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам

  Англичанка вербует! Кто бы мог подумать… Особая прелесть в том, что британская разведка MI-6 занимается вербовкой российских госслужащих официально, и даже можно сказать – публично, буквально – мегафонным способом.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А какая хер разница? Папуас - он и есть папуас!
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2 час.
Fvolodya55 Федоров
Мой дед донской казак в свое время мне говорил так:&quot; Правители между собой дерутся за портфель и чем толще портфель, тем больше жизней они положат за него. У нас &quot;Россея&quot; вот за нее и надо держаться и не важно кто сейчас у руля&quot;. Приеду я туда и что я там буду свой?
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Всех желающих все равно не возьмут. У них столько денег нет.
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1 час.

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