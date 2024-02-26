Англичанка вербует! Кто бы мог подумать… Особая прелесть в том, что британская разведка MI-6 занимается вербовкой российских госслужащих официально, и даже можно сказать – публично, буквально – мегафонным способом.
«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам
Комментарии
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Олег Самойлов
А какая хер разница? Папуас - он и есть папуас!
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2 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
Мой дед донской казак в свое время мне говорил так:" Правители между собой дерутся за портфель и чем толще портфель, тем больше жизней они положат за него. У нас "Россея" вот за нее и надо держаться и не важно кто сейчас у руля". Приеду я туда и что я там буду свой?
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Всех желающих все равно не возьмут. У них столько денег нет.
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1 час.
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