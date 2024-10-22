Доброволец «Чукча»: ВС РФ занимают позиции ВСУ к югу от Часова Яра

Действующий под позывным «Чукча» офицер собранного из добровольцев подразделения «Эспаньола» проинформировал о том, что войска Армии России успешно окружают расположенный на территории Донецкой Народной Республики населённый пункт Часов Яр.
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