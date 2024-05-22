В России начался основной период ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в четверг, 23 мая, сообщила о начале основного периода ЕГЭ-2024, в ходе которого выпускники должны будут сдать экзамены по химии, литературе и географии.
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