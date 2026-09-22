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Регионы России

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Эрдоган подчеркнул важность диалога и координации Турции и США по ближневосточным кризисам

Эрдоган подчеркнул важность диалога и координации Турции и США по ближневосточным кризисам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Нью-Йорке, где заявил о необходимости поддержания тесного диалога и координации между Анкарой и Вашингтоном в условиях конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке.

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