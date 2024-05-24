По-хорошему они никогда не поймут...

У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине, заявил в интервью Tagesspiegel заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ: «Существует ясная демаркационная линия между территорией НАТО и территорией не-НАТО, положение о взаимной помощи из статьи 5 Североатлантического договора применяется исключительно к территории НАТО и государств-членов.