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Закон, порядок, государство

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Ставропольские полицейские напомнили жителям и отдыхающим города-курорта, как обезопасить себя от мошенников

Полицейские Пятигорска на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на предупреждение мошенничества, разъясняя жителям и гостям города правила безопасности, соблюдение которых поможет сохранить сбережения.

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