Ставропольские полицейские напомнили жителям и отдыхающим города-курорта, как обезопасить себя от мошенников

Полицейские Пятигорска на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на предупреждение мошенничества, разъясняя жителям и гостям города правила безопасности, соблюдение которых поможет сохранить сбережения.
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