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Строитель трамвайной линии «Славянка» вырубит почти сотню деревьев на юге Петербурга

Строитель трамвайной линии «Славянка» вырубит почти сотню деревьев на юге Петербурга

Жители Северной столицы регулярно жалуются на недостаточное озеленение в центральных районах города. Исключением не стали и петербуржцы с южных окраин, для удобства которых Смольный согласовал строительство новой трамвайной линии, а также вырубку порядка ста деревьев и кустарников.

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